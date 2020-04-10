2020-04-10T12:23:52+03:00
Общество

Клиенты крупнейшего крымского банка за неделю подали около тысячи заявок на отсрочку по кредитам

Из них только 41% соответствует требованиям федерального закона
Надежда ДАЦЮК
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Клиенты крупнейшего крымского банка РНКБ подали около тысячи заявок на получение кредитных каникул с момента вступления в силу федерального закона № 106 от 3 апреля текущего года. Речь идет о физических лицах, которые брали займы до наступления ограничительных мероприятий из-за коронавирусной инфекции.

По данным банка, 93% заявок клиенты банка подают дистанционно. Из общего количества только 41% заявок удовлетворяет требования федерального закона. В остальных случаях сумма кредита, по которым поданы заявки, превышает установленный законом максимальный размер. В таком случае банк письменно уведомляет клиентов о других программах реструктуризации.

Отметим, что с 3 апреля вступил в силу федеральный закон, согласно которому ипотечного кредита не должна превышать 1,5 миллиона рублей, автокредита - 600 тысяч рублей, кредит наличными - 250 тысяч, а по кредитным картам - сто тысяч рублей.

Важно, что право на получение отсрочки выплаты тела кредита имеют те клиенты, у которых снизился доход более, чем на 30%. Максимальные кредитные каникулы, согласно закону, составляют шесть месяцев. Однако важно понимать, что льгота предусматривает приостановку выплат по телу кредита, проценты же продолжают начисляться в этот период, согласно договору. После выхода из каникул график выплат возобновляется с учетом платежей, пропущенных во время льготного периода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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