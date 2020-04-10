Тюльпаны из Никитского ботанического сада срезают и дарят врачам крымских больниц
Руководство Никитского ботанического сада запустило необычную акцию - крымским врачам передадут тюльпаны в знак благодарности за их труд.
Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ботсада, цветы аккуратно срезают, а после упаковывают в коробки и развозят по больницам республики.
- Мы стараемся охватить весь полуостров. Цветы будем отвозить врачам в Евпаторию, Ялту, Севастополь, Симферополь. Идея этой акции принадлежит директору парка Юрию Плугарю. Так мы хотим выразить свою благодарность за труды нашим врачам. Низкий им поклон, - отметила пресс-секретарь сада Елена Голованова.
Фото: Елена Голованова
Всего на «Параде тюльпанов» в этом году представлено 200 сортов прекрасных цветков и из них 130 новинок.
Однако, из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, ботсад зарыт для посетителей. Парад тюльпанов можно посетить только онлайн.
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ИСТОЧНИК KP.RU