Тюльпаны из Никитского ботанического сада срезают и дарят врачам крымских больниц

10 Апр 2020 2020-04-10T12:43:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство Никитского ботанического сада запустило необычную акцию - крымским врачам передадут тюльпаны в знак благодарности за их труд.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ботсада, цветы аккуратно срезают, а после упаковывают в коробки и развозят по больницам республики.

- Мы стараемся охватить весь полуостров. Цветы будем отвозить врачам в Евпаторию, Ялту, Севастополь, Симферополь. Идея этой акции принадлежит директору парка Юрию Плугарю. Так мы хотим выразить свою благодарность за труды нашим врачам. Низкий им поклон, - отметила пресс-секретарь сада Елена Голованова.

Фото: Елена Голованова

Всего на «Параде тюльпанов» в этом году представлено 200 сортов прекрасных цветков и из них 130 новинок.

Однако, из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, ботсад зарыт для посетителей. Парад тюльпанов можно посетить только онлайн.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU