Прилучный и Муцениеце разругались во время самоизоляции в загородном доме

10 Апр 2020 2020-04-10T15:56:40+03:00

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В доме актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце 9 апреля случилось ЧП - между супругами произошел конфликт.

Звезды уже объявляли весть о том, что они намерены развестись и давно живут не вместе. Однако их планы несколько спутал карантин по коронавирусу: у Прилучного получился перерыв в съемках, и время Павел захотел провести время с детьми - 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией.

Супруги соблюдают режим самоизоляции в загородном доме, который они купили в хорошие времена. Но 9 апреля между супругами произошел конфликт – Агата провела прямой эфир в инстаграме, а муж выбросил ее телефон в окно.

В ответ агата опубликовала в инстаграме матери видео с подписью:

- Пандемия дается плохо. Пишу с аккауанта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел до слез, он поднимал на меня руку. Он не в адеквате! Не могу остановить его.

Также актриса пожаловалась, что Прилучный выгоняет ее из дома. Актриса намерена уехать жить в квартиру.

10 апреля подруга семьи рассказала kp.ru, что Агата уехала вместе c детьми в квартиру в Москве, а Павел уже успел извиниться перед женой.

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ИСТОЧНИК KP.RU