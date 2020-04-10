Руководство КФУ разрешило студентам не платить за общежития
Руководство КФУ приняло решение отменить плату за общежития только тем ребятам, которые на период карантина там не живут.
Также не будут начислять платежи за коммунальные услуги.
- На дистанционное обучение мы перешли в середине марта, многие студенты уже тогда уехали из общежитий. В связи с этим мы решили не взимать плату с 1 марта у тех студентов, которые на сегодняшний день не проживают в общежитии, - сообщил и. о ректора КФУ Андрей Фалалеев.
А, если оплату за проживание внесли наперед, то ее перенесут на следующий период.
Всего в общежитиях КФУ живут почти 6500 тысяч человек, после введения дистанционного обучения там осталось две тысячи студентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU