2020-04-10T16:21:47+03:00
Общество

Руководство КФУ разрешило студентам не платить за общежития

Это не коснется тех, кто продолжает в них проживать
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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Руководство КФУ приняло решение отменить плату за общежития только тем ребятам, которые на период карантина там не живут.

Также не будут начислять платежи за коммунальные услуги.

- На дистанционное обучение мы перешли в середине марта, многие студенты уже тогда уехали из общежитий. В связи с этим мы решили не взимать плату с 1 марта у тех студентов, которые на сегодняшний день не проживают в общежитии, - сообщил и. о ректора КФУ Андрей Фалалеев.

А, если оплату за проживание внесли наперед, то ее перенесут на следующий период.

Всего в общежитиях КФУ живут почти 6500 тысяч человек, после введения дистанционного обучения там осталось две тысячи студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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