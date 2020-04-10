В крымском Минобразе рассказали о новом алгоритме дистанционного обучения

10 Апр 2020 2020-04-10T17:03:24+03:00

Урок будет состоять из трех этапов Фото: Мария ЛЕНЦ

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Минобраз Крыма разработал алгоритм дистанционного обучения. При этом будут учитываться технические возможности каждого школьника.

В пресс-службе министерства пояснили, что урок будет состоять из трех этапов: изучение нового материала, первичное закрепление и домашние задание.

- Форма реализации дистанционного обучения зависит от возможностей: использование образовательной платформы («ЯКласс», «Учи.ру»), наличие Интернета или телефонной связи, - уточнили в Минобразе.

Исходя из этого и будут вестись уроки: размещаться на сайте школы, отправляться на электронную почту, загружаться в «облако», отправляться в приложениях для общения или сообщаться с помощью СМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU