2020-04-10T17:03:24+03:00
Общество

В крымском Минобразе рассказали о новом алгоритме дистанционного обучения

Будут учтены технические возможности каждого ученика
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Урок будет состоять из трех этаповУрок будет состоять из трех этаповФото: Мария ЛЕНЦ
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Минобраз Крыма разработал алгоритм дистанционного обучения. При этом будут учитываться технические возможности каждого школьника.

В пресс-службе министерства пояснили, что урок будет состоять из трех этапов: изучение нового материала, первичное закрепление и домашние задание.

- Форма реализации дистанционного обучения зависит от возможностей: использование образовательной платформы («ЯКласс», «Учи.ру»), наличие Интернета или телефонной связи, - уточнили в Минобразе.

Исходя из этого и будут вестись уроки: размещаться на сайте школы, отправляться на электронную почту, загружаться в «облако», отправляться в приложениях для общения или сообщаться с помощью СМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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