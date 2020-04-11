2020-04-11T11:11:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму за последнюю неделю резко выросло количество больных пневмонией

Показатель заболеваемости на 70% выше, по с равнению с аналогичным периодом прошлого года
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70% выросло количество пневмоний.

- У нас за последнюю неделю критически ухудшилась ситуация по внебольничным пневмониям. Плюсом к прошлому году у нас зафиксирован рост случаев заболевания на 70%, - сообщила крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Симферополе, Ялте, Алуште и Армянске.

Напомним, 11 апреля в Крыму зафиксировали еще одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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