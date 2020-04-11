2020-04-11T12:01:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Повышенные штрафы за нарушение режима самоизоляции к крымчанам будут применять с 15 апреля

До этого времени будут проводиться профилактические беседы
Надежда ДАЦЮК
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Пока что с нарушителями будут проводить только профилактические беседыПока что с нарушителями будут проводить только профилактические беседыФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму до среды, 15 апреля, отложили применение новых штрафов к нарушителям режима самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что идет большая работа с МВД по части применения штрафов исключительно к нарушителям.

- Как это сделать - мы договорились с (министром внутренних дел по Республике Крым Карандой – Ред.) Павлом Леонидовичем - до среды разрабатываем ситуацию, а до этого времени будут только профилактические беседы.

Глава Крыма заверил, что до 15 апреля будут применяться профилактические беседы. А после будет выработана механика, по которой человека, вышедшего за продуктами или лекарствами не будут привлекать к ответственности.

Напомним, в Крыму ужесточили штрафы за нарушение ограничительных мер. Для граждан штраф составляет 4 тысячи, а при повторном нарушении – пять тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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