Повышенные штрафы за нарушение режима самоизоляции к крымчанам будут применять с 15 апреля
В Крыму до среды, 15 апреля, отложили применение новых штрафов к нарушителям режима самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что идет большая работа с МВД по части применения штрафов исключительно к нарушителям.
- Как это сделать - мы договорились с (министром внутренних дел по Республике Крым Карандой – Ред.) Павлом Леонидовичем - до среды разрабатываем ситуацию, а до этого времени будут только профилактические беседы.
Глава Крыма заверил, что до 15 апреля будут применяться профилактические беседы. А после будет выработана механика, по которой человека, вышедшего за продуктами или лекарствами не будут привлекать к ответственности.
Напомним, в Крыму ужесточили штрафы за нарушение ограничительных мер. Для граждан штраф составляет 4 тысячи, а при повторном нарушении – пять тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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