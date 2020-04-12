Коронавирус в Крыму: Под наблюдением врачей остаются почти три тысячи человек

12 Апр 2020 2020-04-12T10:40:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На 12 апреля в Крыму под медицинским наблюдением по подозрению на заражение новой коронавирусной инфекцией находятся 2973 человека, сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясквоский.

За сутки на контроль медиков было взято 84 человека, при этом 218 человек сняли с наблюдения врачей.

На дому под динамическим наблюдением находятся 2780 жителей Крыма, в обсерваторах – 147 человек, снято с наблюдения 46.

Напомним, что по данным на 12 апреля в Крыму диагноз коронавирус подтвержден у 31 человека. 12 крымчан выздоровели и выписаны из больниц.

Тяжелых случаев не выявлено, заболевание протекает либо бессимптомно, либо в средней степени тяжести.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU