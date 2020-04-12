Коронавирус в Крыму: Аксенов сообщил о слежке за людьми по мобильным телефонам

12 Апр 2020 2020-04-12T11:05:56+03:00

Договоренность с ФСБ и МВД уже достигнута

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Всех жителей Крыма, которые обязаны соблюдать двухнедельный домашний карантин, будут проверять с помощью биллинга мобильных телефонов.

- Спасибо коллегам из ФСБ и МВД, мы договорились по линии контроля за всеми, кто на самоизоляции, по биллингу, по телефонам, - заявил лава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба.

Подобные меры уже приняты в Санкт-Петербурге и Калмыкии.

- Современные технические средства позволяют осуществлять контроль без выхода на дом. Я думаю, это разгрузит МВД, - уверен Аксенов.

Электронная база, всех кто обязан находиться дома уже сформирована.

Напомним: на 12 апреля в Крыму подтвержден 31 случай заражения новой коронавирсуной инфекцией. 12 человек выздоровели, больше 1,7 тысячи снято с медицинского наблюдения.

Справка «КП»

Биллинг - аналитическая система услуг операторов мобильной связи. Система заключается в навигации нахождения абонента, детализации отправленных, принятых сообщений, стоимости звонков, сообщений.

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ИСТОЧНИК KP.RU