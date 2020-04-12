В Алуште двое приезжих почти сутки провели в автомобиле, потому что не могли найти жилье для самоизоляции

12 Апр 2020 2020-04-12T11:49:10+03:00

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В Алуште два гражданина, которые прибыли в Крым из Беларуси, не смогли рассказать сотрудникам Роспотребнадзора, где они будут проводить 14-дневную самоизоляцию. Этот вопрос теперь решит суд.

- Они не могли доподлинно сказать, где будут находиться самоизоляции. Им вручены постановления [об обязательном соблюдении карантина], они изолированы на квартире одного из своих родственников. Но процесс [поиска жилья] длился почти сутки. Они сидели в автомобиле, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она отметила, что пока не ясно, смогут ли эти граждане провести у родственников все 14 дней самоизоляции. Поэтому Роспотребнадзор направил материалы в суд с требованием принудительно изолировать приезжих в обсерватор.

Суд рассмотрит иск 15 апреля.

Всего, по информации Натальи Пеньковской, в Крым за последние сутки из-за границы прибыли 24 человека. Всем им вручили постановления о соблюдении режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU