Погода в Крыму на 13 апреля: сухо и тепло до +17
13 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают теплую, солнечную погоду, без осадков.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Днем температура воздуха +16…+18°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
Прогноз погоды по Южном берегу Крыма: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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