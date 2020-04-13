2020-04-13T06:34:21+03:00
Общество

Погода в Крыму на 13 апреля: сухо и тепло до +17

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На ЮБК без осадков.На ЮБК без осадков.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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13 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают теплую, солнечную погоду, без осадков.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Днем температура воздуха +16…+18°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

Прогноз погоды по Южном берегу Крыма: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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