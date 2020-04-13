В Крыму разрешили работу еще нескольких предприятий и фирм на время карантина

13 Апр 2020 2020-04-13T10:49:02+03:00

Ограничения сняты с сельхозпроизводителей и СМИ

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В Крыму будет расширен список организаций и предприятий, которым можно работать во время режима всеобщей самоизоляции.

Как сообщил глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, с 14 апреля в республике разрешается работа субподрядчиков строительных работ, модернизации и ремонту объектов производства, а также переработки и продажи сельхозпродукции.

Заработают и рыбные хозяйства, которые вылавливают и перерабатывают водные биоресурсы.

Что немало важно, ограничения снимаются с производителей и распространителей полиграфической продукции и средств массовой информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU