В Крыму разрешили работу еще нескольких предприятий и фирм на время карантина
В Крыму будет расширен список организаций и предприятий, которым можно работать во время режима всеобщей самоизоляции.
Как сообщил глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, с 14 апреля в республике разрешается работа субподрядчиков строительных работ, модернизации и ремонту объектов производства, а также переработки и продажи сельхозпродукции.
Заработают и рыбные хозяйства, которые вылавливают и перерабатывают водные биоресурсы.
Что немало важно, ограничения снимаются с производителей и распространителей полиграфической продукции и средств массовой информации.
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ИСТОЧНИК KP.RU