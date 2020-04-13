В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находятся 2,7 тысячи человек

13 Апр 2020 2020-04-13T11:25:45+03:00

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Под наблюдением медиков по коронавирусу находится 2 691 человек. Снято с наблюдения 327 крымчан. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

- С нарастающим итогом сняты с динамического наблюдения 2266 человек. Под наблюдением на дому находятся 2480 человек, в стационарах - 50 человек, в обсерваторах - 161 человек, - отметил Лясовский.

Кроме того, замминистра отметил, что сформирована электронная база пациентов, находящихся под динамическим меднаблюдением. Информация по ним будет передана в МВД по защищенным каналам связи, чтобы можно было контролировать соблюдение домашнего карантина.

Напомним, что 12 апреля стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Крыму. Таким образом, общее число инфицированных на полуострове достигло 32-х человек, 12 из них уже выписаны из медучреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU