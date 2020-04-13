В Крыму перенесли подготовку к призыву в армию из-за коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T12:57:12+03:00

Первых новобранцев отправят на службу не раньше 20 мая

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Подготовка к призыву новобранцев в армию России отложена на территории Крыма.

Как сообщил военный комиссар республики Олег Ермилов, весенний призыв стартовал 1 апреля, но первая отправка в войска перенесена ориентировочно на 20 мая. В прошлом году, к примеру, первые отправки в войска были 10 апреля.

- Подготовительные мероприятия мы перенесли пока на 20 апреля. Если будет необходимость, можно еще будет перенести - вплоть до окончания ограничительных мер, - сказал Ермилов на заседании оперативного штаба.

В свою очередь главе региона Сергей Аксенов поручил правительству и военкомату отработать процесс призыва так, чтобы он не превратился в очаг распространения коронавируса.

На 13 апреля в Крыму зарегистрировано 32 человек с коронавирусом, 12 человек уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU