Полиция выводит на улицы Симферополя больше патрулей, чтобы ловить нарушителей карантина

13 Апр 2020 2020-04-13T14:57:33+03:00

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Чтобы более эффективно ловить нарушителей режима самоизоляции, на улицы крымских городов выводят все больше нарядов полиции. Только в Симферополе количество нарядов сотрудников МВД будет увеличено еще на 60.

Об этом на заседании оперативного штаба заявил Александр Смаглин, замначальника полиции МВД по Крыму.

- Согласно принятого решения мы в разы увеличили количество нарядов, которые у нас вышли на улицу. Только по Симферополю мы увеличили количество нарядов за счет сотрудников аппарата МВД на 60. В вечернее время еще 30 нарядов выйдет, - пообещал Смаглин, которого цитирует Крымское информационное агентство.

Стоит отметить, что кроме сотрудников МВД улицы городов полуострова патрулируют общественники и волонтеры, а в некоторых регионах и казаки.

Напомним, что для нарушителей самоизоляции в республике ввели новые штрафы. Граждан наказывают на 4 тысячи рублей, а работающие вопреки запрету предприятия закрывают на 90 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU