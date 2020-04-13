Стало известно, когда в Симферополе откроют мост на Гагарина

13 Апр 2020 2020-04-13T16:54:25+03:00

На этой неделе подрядчик займется гидроизоляцией пролетов и устройством дорожной одежды

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На улице Гагарина в Симферополе завершается ремонт моста. Движение транспорта на этом участке планируют открыть в следующий понедельник, 20 апреля.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма, на сегодняшний день смонтированы балки, выполнено устройство выравнивающего слоя из бетона на одном пролета, также выполняется армирование межбалочного пространства на втором пролете.

В ведомстве сообщили, что на этой неделе на проезжей части и пешеходных зонах подрядчик выполнит гидроизоляцию обоих пролетов и устройство дорожной одежды.

Также в Минтрансе подчеркнули, что работы проводятся с опережением производственного графика, без выходных. Рабочие проходят утренний медосмотр, при котором у них замеряют температуру, также они носят маски и обрабатывают открытые части тела антисептиком.

Напомним, что мост на Гагарина в Симферополе перекрыли и начали ремонтировать в первых числах декабря. Завершить работы планировали за две недели. Но в процессе ремонта выяснилось, что на объекте нужно менять 28 балок, поскольку он был признан аварийным. Поэтому ремонт затянулся.

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ИСТОЧНИК KP.RU