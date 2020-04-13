В Крыму отменят арендную плату за апрель для неработающих предпринимателей

13 Апр 2020 2020-04-13T18:10:56+03:00

Пока отмена касается только арендаторов государственной собственности, но власти планируют провести переговоры и с частниками, сдающими квадратные метры

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Предприятия, арендующие помещения в республиканской собственности, не будут оплачивать аренду за апрель, если они не работают из-за коронавируса. А для работающих предприятий плату снизят наполовину. Такое решение принял глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также сообщил, что поручил принять аналогичные решения относительно имущества в муниципальной собственности.

- Отдельно будем обсуждать подход к частным арендодателям. Правительство республики готово поддержать тех из них, кто согласится освободить от арендной платы предпринимателей, попавших в сложное положение в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса, - написал глава РК на своей странице в Facebook.

Сергей Аксенов отметил, что пока речь идет об отмене или снижении оплаты только за апрель, но в случае продления режима изоляции в правительстве готовы обсуждать дальнейшие меры поддержки предпринимателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU