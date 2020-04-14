В Симферополе 19-летний водитель на легковушке протаранил электроопору

14 Апр 2020 2020-04-14T11:32:36+03:00

Парень не справился с управлением и вылетел с дороги Фото: Рустам КОРСОВЕЦКИЙ

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В Симферополе легковой автомобиль вылетел с проезжей части и протаранил электроопору.

Как сообщили в пресс-службе МВД, авария случилась утром 14 апреля, примерно в 6.30. За рулем ВАЗ 2170 находился 19-летний водитель.

Парень ехал по улице Объездной со стороны улицы Южная в направлении Севастопольской.

- Не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил занос вправо с последующим выездом за пределы проезжей части, - сообщили в пресс-службе МВД.

Автомобиль врезался в электроопору. К счастью, погибших нет, но и водитель, и пассажиры получили травмы. У 19-летнего водителя - множественные ссадины лица, ушибленная рана губы, у 17-летней пассажирки - закрытый перелом бедра, у еще одного 15-летнего пассажира - закрытый перелом нижней челюсти, ушиб грудной клетки.

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ИСТОЧНИК KP.RU