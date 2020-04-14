2020-04-14T13:50:32+03:00
Коронавирус Covid-19

С 15 апреля в Крыму без паспорта нельзя выходить на улицу

Полиция переходит на усиленный режим контроля за передвижением по городу
Анна КИРИЕНКО
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Без паспорта выходить на улицу нельзя. Фото: Архив КПБез паспорта выходить на улицу нельзя. Фото: Архив КП
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С 15 апреля жителям Крыма обязательно нужно иметь при себе паспорт во время передвижений по городу.

Это предусмотрено постановлением правительства РФ от 2 апреля, которое предписывает всем гражданам в режиме ЧС и режиме повышенной готовности к ЧС при передвижении иметь при себе паспорта и иные документы, подтверждающие их легитимность выхода в город.

- Если мы говорим о походе в магазин, то при предъявлении паспорта сотрудник полиции видит адрес прописки и понимает, что если человек задержан рядом, то к нему вопросов нет и его пояснение, что идет в магазин, оно верное. Если же мы задержим гражданина, он живет в одной части города, а мы задерживаем в другой, и он говорит «я иду в магазин», то это уже вызовет вопросы, – пояснил министр внутренних дел Крыма Павел Каранда.

Перечень документов и правила передвижения обнародуют сегодня к концу дня и откорректируют с учетом правоприменительной практики первых дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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