За передвижением крымчан на самоизоляции будут следить видеокамеры ГИБДД

14 Апр 2020 2020-04-14T14:13:04+03:00

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МВД подключает систему видеофиксации дорожно-транспортных происшествий, чтобы контролировать передвижение крымчан на время режима самоизоляции. К месту скопления граждан будут направлены патрули.

Как пояснил министр внутренних дел Крыма Павел Каранда, в первую очередь будет отслеживаться транспорт автовладельцев, которые по спискам Роспотребнадзора должны находиться в самоизоляции дома. Кроме того, инспекторы будут обращать внимание на те территории, где граждане не должны находиться ни под каким предлогом.

- Парковые зоны, возле водоемов, лесных массивов - там ни больниц, ни магазинов нет, - указал Каранда. - Граждане будут однозначно привлекаться к административной ответственности за нахождение там.

У граждан будет возможность доказать законность перемещения по улицам, для чего МВД запустит «горячую» линию для жалоб на протоколы за нарушение самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU