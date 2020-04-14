2020-04-14T17:57:02+03:00
Происшествия

В Керчи будут судить извращенца-рецидивиста, которого опознали дети

Мужчина уже отсидел 6 лет за преступления сексуального характера
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Мужчина уже был судим.Мужчина уже был судим.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Жителя Керчи, который в августе прошлого года «совершал действия сексуального характера» на детской площадке, ждет суд. Мужчину могут посадить на 6 лет.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, 32-летний житель Керчи, который уже сидел 6 лет за те же самые действия, в августе 2019 года пришел пьяным на детскую площадку между домами по улице Щорса. Там он «совершил преступления сексуальной направленности в отношении находившихся там пятерых детей».

Испуганная ребятня сообщила обо все своим родителям. Последние пошли к следователям, и преступник был быстро задержан. Дети его опознали.

Спустя 7 месяцев расследование уголовного дела против извращенца закончено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор продезинфицировал прибывшую в Крым из Греции яхту
Заключенных в крымских СИЗО будут проверять на коронавирус
Ограничение цен на медпрепараты и средства защиты временно отменили
Когда школьникам Симферополя начнут выдавать сухие пайки
В Керчи будут судить извращенца-рецидивиста, которого опознали дети
Грабитель из Бахчисарая набросился с ножом на полицейских и получил пулю в ногу
За год минимальный набор продуктов в Крыму подешевел на 28 рублей
Бизнесмена из Симферополя будут судить за то, что его дочь выстрелила себе в голову
За сутки аэропорт Симферополя не принял даже 500 человек
Жительница Крыма пыталась выехать из России по украинскому паспорту
За передвижением крымчан на самоизоляции будут следить видеокамеры ГИБДД
Житель Алушты заработал на мошеннической схеме больше 1 миллиона рублей
МВД будет принимать жалобы крымчан на штрафы за нарушение самоизоляции
С 15 апреля в Крыму без паспорта нельзя выходить на улицу