В Керчи будут судить извращенца-рецидивиста, которого опознали дети
Жителя Керчи, который в августе прошлого года «совершал действия сексуального характера» на детской площадке, ждет суд. Мужчину могут посадить на 6 лет.
Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, 32-летний житель Керчи, который уже сидел 6 лет за те же самые действия, в августе 2019 года пришел пьяным на детскую площадку между домами по улице Щорса. Там он «совершил преступления сексуальной направленности в отношении находившихся там пятерых детей».
Испуганная ребятня сообщила обо все своим родителям. Последние пошли к следователям, и преступник был быстро задержан. Дети его опознали.
Спустя 7 месяцев расследование уголовного дела против извращенца закончено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU