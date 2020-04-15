2020-04-15T11:33:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Аксенов каждое утро делает тест на коронавирус

Оперативный штаб по нераспространению инфекции перешел в онлайн режим
Анна КИРИЕНКО
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Глава Крыма сдает тест на коронавирус каждый день. Фото: стоп-кадр видео оперативного штаба в Совмине РКГлава Крыма сдает тест на коронавирус каждый день. Фото: стоп-кадр видео оперативного штаба в Совмине РК
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Глава Крыма Сергей Аксенов каждое утро сдает тест на коронавирус. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба в Совмине РК.

- Я сдаю тест на коронавирус ежедневно. Каждый день, с утра, с тем, чтобы понимать - это не видно, - подчеркнул глава региона. - И коллегам предлагаю, чтобы на утреннюю закладку ставили основных участников (штаба).

С сегодняшнего дня оперативный штаб максимально перешел на работу в онлайн. В нем участвуют только глава Крыма, премьер-министр и его заместители, руководители Роспотребнадзора и МВД. Пограничники, спецслужбы, прокуратура и остальные ведомства привлекаются по необходимости.

- У министров достаточно широкий круг общения, все равно приходится встречаться с людьми, где там и за что схватился - никто не знает. Давайте так, чтобы мы контроль выстроили, - пояснил Аксенов отсутствие на штабе профильных министров.

Напомним, по данным на 15 апреля в Крыму подтверждено 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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