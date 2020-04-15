Аксенов каждое утро делает тест на коронавирус
Глава Крыма Сергей Аксенов каждое утро сдает тест на коронавирус. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба в Совмине РК.
- Я сдаю тест на коронавирус ежедневно. Каждый день, с утра, с тем, чтобы понимать - это не видно, - подчеркнул глава региона. - И коллегам предлагаю, чтобы на утреннюю закладку ставили основных участников (штаба).
С сегодняшнего дня оперативный штаб максимально перешел на работу в онлайн. В нем участвуют только глава Крыма, премьер-министр и его заместители, руководители Роспотребнадзора и МВД. Пограничники, спецслужбы, прокуратура и остальные ведомства привлекаются по необходимости.
- У министров достаточно широкий круг общения, все равно приходится встречаться с людьми, где там и за что схватился - никто не знает. Давайте так, чтобы мы контроль выстроили, - пояснил Аксенов отсутствие на штабе профильных министров.
Напомним, по данным на 15 апреля в Крыму подтверждено 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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