Куда можно ездить на машине в Крыму во время самоизоляции, чтобы не получить штраф

15 Апр 2020 2020-04-15T11:54:54+03:00

Можно ездить на дачи и не бояться штрафов. Фото: Михаил ПАТЛИС

Аксенов пообещал не наказывать тех, кто развозит своих близки на работу

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Если возникла необходимость, то жители Крыма могут без проблем поехать в соседний город к своим пожилым родственникам, отправиться на дачу для кормления животных и проведения весенних работ, а также отвезти своего супруга на работу.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

- Все виды таких поездок сегодня разрешены, но при условии необходимости. Москва сделала пропуск по личным делам два раза в неделю, мы пока к такой черте не подошли, - сказал Аксенов.

Все вышеупомянутые вопросы о передвижении во время режима всеобщей самоизоляции, и введения штрафов за нарушения задают жители полуострова. Поэтому принято решение пойти на уступки и разрешить крымчанам ездить к родным, на дачи и возить близких на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU