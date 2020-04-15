Куда можно ездить на машине в Крыму во время самоизоляции, чтобы не получить штраф
Если возникла необходимость, то жители Крыма могут без проблем поехать в соседний город к своим пожилым родственникам, отправиться на дачу для кормления животных и проведения весенних работ, а также отвезти своего супруга на работу.
Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.
- Все виды таких поездок сегодня разрешены, но при условии необходимости. Москва сделала пропуск по личным делам два раза в неделю, мы пока к такой черте не подошли, - сказал Аксенов.
Все вышеупомянутые вопросы о передвижении во время режима всеобщей самоизоляции, и введения штрафов за нарушения задают жители полуострова. Поэтому принято решение пойти на уступки и разрешить крымчанам ездить к родным, на дачи и возить близких на работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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