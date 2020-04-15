Москвичей, чья родственница привезла в Ялту коронавирус, насильно отправят в обсерватор

15 Апр 2020 2020-04-15T12:42:41+03:00

Семья москвичей приехала в Ялту в самом начале режима готовности к ЧС Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Ялте члены семьи инфицированной коронавирусом москвички отказываются ехать в обсерватор. Теперь их госпитализируют по решению суда.

- Это граждане РФ, жители Москвы, - утончила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Часть членов семьи прибыла в Ялту 9 марта, один - 24 марта, и у него 5 апреля поднялась высокая температура и проявились признаки ОРВИ. Сама заболевшая первые признаки заболевания обнаружила 11 апреля, обратилась в Ялтинскую инфекционную больницу, от госпитализации отказалась.

Медики принимали ее со всеми мерами предосторожности. Взяли анализы, результаты подтвердили Covid-19. Москвичку госпитализировали в стационар Ялтинской инфекционной больницы.

- Проблема возникла с членами семьи и ближайшими контактами. Помимо четырех человек, которые были заявлены заболевшей, по месту проживания находятся еще двое детей, и вчера всем вручены постановления о госпитализации в обсерватор. Они отказались и сейчас подготовлены материалы в Ялтинский городской суд о принудительном помещении в обсерватор, - заключила Пеньковская.

В Ялте остановились и другие члены семьи заболевшей. Они проживают по другому адресу, находятся под меднаблюдением на дому.

Напомним, за минувшие сутки в Крыму выявлено 2 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших составляет 34 человека. Из них 14 выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU