2020-04-15T15:02:27+03:00
Происшествия

У топ-менеджера госкорпорации в поселке под Ялтой украли часы за 7 тысяч долларов

Мужчина приехал в дом своего друга под Ялтой [эксклюзив kp.ru]
Никита ПОЛЬКО
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Вор скрылся в неизвестном направлении.Вор скрылся в неизвестном направлении.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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На днях топ-менеджер одной из российских госкомпаний приехал в Крым из Москвы вместе со своей семьей. 43-летний мужчина поселился с дочерью, племянницей и женой в двухэтажном особняке своего друга. В ялтинском поселке Даниловка москвичи хотели пробыть месяц. Но уже на второй день жизни у моря к изолировавшимся в Крыму москвичам наведался вор.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, знакомых с ситуацией, в три часа ночи злодей без труда перепрыгнул забор в 2,5 метра высотой, взломал дверной замок и зашел в дом.

Расхаживать по особняку в поисках добычи преступник не стал. Да и не зачем было будить самоизолировавшихся: глава семьи опрометчиво оставил на тумбочке в прихожей свой кошелек и наручные часы фирмы «Breitling».

В кошельке лежало 10 тысяч рублей, а вот элитные часы стоили 7 тысяч долларов. Быстро сорвав неплохой куш, который оценивается в 300 тысяч рублей, преступник скрылся в ночи.

Камеры видеонаблюдения смогли заснять только силуэт вора одетого в «балаклаву», черный халат и перчатки. Все, что осталось полицейским – след от ботинка взломщика.

Интересно, что самого хозяина дома, любезно предоставившего свой кров московским друзьям, на момент преступления в Крыму не было. Знали ли об этом преступник или нет – установит следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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