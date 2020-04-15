У топ-менеджера госкорпорации в поселке под Ялтой украли часы за 7 тысяч долларов
На днях топ-менеджер одной из российских госкомпаний приехал в Крым из Москвы вместе со своей семьей. 43-летний мужчина поселился с дочерью, племянницей и женой в двухэтажном особняке своего друга. В ялтинском поселке Даниловка москвичи хотели пробыть месяц. Но уже на второй день жизни у моря к изолировавшимся в Крыму москвичам наведался вор.
Как стало известно КП-Крым из собственных источников, знакомых с ситуацией, в три часа ночи злодей без труда перепрыгнул забор в 2,5 метра высотой, взломал дверной замок и зашел в дом.
Расхаживать по особняку в поисках добычи преступник не стал. Да и не зачем было будить самоизолировавшихся: глава семьи опрометчиво оставил на тумбочке в прихожей свой кошелек и наручные часы фирмы «Breitling».
В кошельке лежало 10 тысяч рублей, а вот элитные часы стоили 7 тысяч долларов. Быстро сорвав неплохой куш, который оценивается в 300 тысяч рублей, преступник скрылся в ночи.
Камеры видеонаблюдения смогли заснять только силуэт вора одетого в «балаклаву», черный халат и перчатки. Все, что осталось полицейским – след от ботинка взломщика.
Интересно, что самого хозяина дома, любезно предоставившего свой кров московским друзьям, на момент преступления в Крыму не было. Знали ли об этом преступник или нет – установит следствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU