Власти Крыма прокомментировали задержание в республике агентов разведки Украины

16 Апр 2020 2020-04-16T12:54:16+03:00

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Украина продолжает вести в Крыму подрывную деятельность даже после того, как полуостров стал частью России.

Так глава региона Сергей Аксенов прокомментировал недавнее задержание в республике агентов военной разведки Украины.

- Задержание украинских шпионов в очередной раз показывает, что Киев не собирается прекращать подрывную деятельность в отношении Крыма, - считает Аксенов.

По его словам, несмотря на смену власти в Киеве, политика сопредельного государства остается прежней - деструктивной и террористической по своей сути.

- Но наши военные и спецслужбы готовы дать достойный ответ на любые угрозы, - подчеркнул Аксенов и добавил, что задержание шпионов стало результатом долгой и кропотливой работы, в том числе по отслеживанию связей и контактов завербованных агентов.

- Все правоохранительные структуры работают в штатном режиме, безопасность полуострова обеспечена в полном объеме, - успокоил глава Крыма.

Как сообщала КП-Крым, ФСБ поймала в республике агентов главного управления разведки Минобороны Украины. Они готовили диверсионно-террористические акты, собирали тайные сведения и вербовали российских граждан. В группу были завербованы военнослужащая ВС РФ и гражданин Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU