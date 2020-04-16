2020-04-16T13:42:33+03:00
Экономика

Бизнесу разрешили не платить за аренду городской и крымской недвижимости

За отсрочкой нужно обращаться либо в администрацию, либо в Минимущества
Никита ПОЛЬКО
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За аренду мест на закрытых ярмарках платить не придется.За аренду мест на закрытых ярмарках платить не придется.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Депутаты Симферополя приняли решение отменить арендную плату за имущество, которое находится в собственности города. Послабления коснутся тех представителей бизнеса, чья работа остановлена Указом главы Крыма.

От уплаты аренды освобождаются пользователи нестационарных торговых объектов, временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования.

Отсрочку предпринимателям оформят за 7 дней после того, как они обратятся в администрацию с соответствующей просьбой.

На своеобразные каникулы предприниматели могут уйти с 28 марта и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и отмены ограничений деятельности.

Заметим, что ранее Сергей Аксенов подписал указ, которым освободил от уплаты за апрель тех предпринимателей, которые арендуют республиканскую недвижимость. Им также предоставлена отсрочка по оплате за май-июнь до 20 декабря этого года.

- За период аренды с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года арендатор освобождается от платы арендной платы; за период аренды с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, которая подлежит уплате до 20 декабря 2020 года, - говорится в документе.

Чтобы получить отсрочку, арендаторы должны направить заявление в адрес арендодателя и Министерства имущественных и земельных отношений РК до 1 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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