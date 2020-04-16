На маршруте Севастополь-Евпатория будут курсировать новые электропоезда
В Крым прибыли два обновленных электропоезда серии ЭД4М, которые будут ходит по новому маршруту Севастополь-Евпатория.
Как сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, эксплуатировать электропоезда будут на электрифицированных линиях. Остановки по маршруту планируют делать на станциях Бахчисарай, Симферополь, Саки.
Общая вместимость поездов – 1936 мест, из них 624 – сидячие. Составы могут развивать скорость до 120 километров в час.
Во всех вагонах электропоезда имеется система микроклимата, а в головных вагонах расположены биотуалеты.
- Электропоезда начнут курсировать по экспресс-маршруту после улучшения эпидемиологической обстановки, о чем будет сообщено дополнительно на сайте перевозчика, - уточнили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU