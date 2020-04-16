2020-04-16T17:23:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Крым не закроют для въезда, пока не будет распоряжения федеральных властей

Однако Сергей Аксенов поручил штрафовать приезжих за нарушение режима самоизоляции
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Крымские власти не могут оградить полуостров от туристов, которые едут из регионов с плохой эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Такой ответ глава РК дал в ответ на обеспокоенность крымчан в соцсетях, что из центрального региона России и Санкт-Петербурга на полуостров завозят коронавирус, передает ForPost.

Дело в том, что принимать решение о закрытии регионов могут только федеральные власти и города федерального значения.

- Таких прав у меня нет. Вы видите, что ни по одному субъекту на федеральном уровне такие решения не приняты и не поддержаны. На сегодня Москва только, но это город федерального значения, там у них больше прав, но пока что у нас нет такой возможности, - отреагировал на предложение общественности глава Крыма Сергей Аксенов.

Однако он поручил штрафовать приезжих за нарушение режима самоизоляции.

По состоянию на 16 апреля в Крыму зарегистрировано 37 случаев заражения COVID-19, в том числе - 24 завозные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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