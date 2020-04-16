Глава Башкирии призвал другие регионы готовиться к продолжению режима самоизоляции до июня

16 Апр 2020 2020-04-16T18:04:07+03:00

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В Башкирии режим полной самоизоляции решили продлить до конца мая. Глава региона Радий Хабиров посоветовал настроить на такой режим жителей и властей других регионов.

- Мое личное видение, основанное на том, что в мире происходит сейчас. Вы настраивайтесь вдолгую, и жителей настраивайте на это. Апрель-май – это «как здрасьте» мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет, - передает слова Радия Хабибова Уфа-КП.

По его словам, в апреле-мае планируется работа при строгом режиме самоизоляции и предельном для всех контрольных мероприятий.

В Башкирии режим полной самоизоляции ввели 31 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU