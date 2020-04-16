2020-04-16T18:55:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Министру экономики России отказали в беспроцентном банковском кредите

Он пожаловался на банкиров премьер-министру Мишустину
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Министру экономики в банке отказали в беспроцентном кредитеМинистру экономики в банке отказали в беспроцентном кредитеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников попытался под видом бизнесмена получить в нескольких крупных банках беспроцентный кредит. Ему отказали под разными предлогами.

- Я сам вместе с предпринимателями обзванивал горячие линии три линии банков - кредиты получить нельзя. То говорят, что правительство что-то там не приняло, то «звоните позже, в мае кредит выдадим». Разговор с руководством этих банков проведен, коллеги изменили свою позицию. У банков своя бюрократия и иерархия, и она более неповоротлива, чем в других сферах, - посетовал Решетников в беседе с премьер-министром правительства РФ Михаилом Мишустиным и пообещал, что будет налажен жесткий контроль.

Сейчас в программе выдачи льготных кредитов участвуют 5 банков, в ближайшее время еще 25 банков смогут выдавать такие кредиты.

Как пишет kp.ru, также предприятия малого бизнеса смогут получить прямые выплаты от государства из расчета 12130 рублей на каждого сотрудника. Речь идет о компаниях, работающих в отраслях, признанных наиболее пострадавшими от коронавируса. Это общепит, сфера услуг, развлечений и гостеприимства, кинотеатры, а также магазины непродовольственной розницы.

Полученные деньги можно будет использовать как на выплату зарплат, так и на другие нужды компании, в том числе оплату ЖКХ. Правда, чтобы получить грант, компания должна взять на себя обязательство: сохранить в штате не менее 90 процентов сотрудников. Таким образом правительство хочет сдержать рост безработицы в стране. Первые выплаты начнутся с 18 мая.

Ранее правительство и Центробанк запустили программу выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на выплату зарплат. Размер кредита определяется исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

До первого октября компании могут взять кредит на срок до года: первые шесть месяцев ставка будет нулевой, а затем вырастет до четырех процентов.

На деле выяснилось, что банки отказываются выдавать предпринимателям льготные кредиты, не желая терять прибыль. Тогда Владимир Путин объявил о гарантиях Внешэкономбанка на эти кредиты в объеме 75 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «экономика»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министру экономики России отказали в беспроцентном банковском кредите
Путин перенес празднования в честь Дня Победы
Развязка трассы «Тавриды» на границе с Севастополем открылась для движения
Глава Башкирии призвал другие регионы готовиться к продолжению режима самоизоляции до июня
Крым не закроют для въезда, пока не будет распоряжения федеральных властей
Симферополец до смерти избил бездомную из-за личной неприязни
Аксенов рассказал, когда возможен запуск курортного сезона в Крыму
На маршруте Севастополь-Евпатория будут курсировать новые электропоезда
Предприятия смогут подать заявки на безвозмездную господдержку уже с 1 мая
Дополнительные выплаты врачам по коронавирусу не будут облагаться подоходным налогом
В России с начала года количество безработных выросло на 44 тысячи
Эксперт: «При повторном заражении коронавирусом болезнь может пройти за несколько дней»
Сторож авторынка в Симферополе продал чужое авто, выдав его за машину жены