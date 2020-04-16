Министру экономики России отказали в беспроцентном банковском кредите

16 Апр 2020 2020-04-16T18:55:29+03:00

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников попытался под видом бизнесмена получить в нескольких крупных банках беспроцентный кредит. Ему отказали под разными предлогами.

- Я сам вместе с предпринимателями обзванивал горячие линии три линии банков - кредиты получить нельзя. То говорят, что правительство что-то там не приняло, то «звоните позже, в мае кредит выдадим». Разговор с руководством этих банков проведен, коллеги изменили свою позицию. У банков своя бюрократия и иерархия, и она более неповоротлива, чем в других сферах, - посетовал Решетников в беседе с премьер-министром правительства РФ Михаилом Мишустиным и пообещал, что будет налажен жесткий контроль.

Сейчас в программе выдачи льготных кредитов участвуют 5 банков, в ближайшее время еще 25 банков смогут выдавать такие кредиты.

Как пишет kp.ru, также предприятия малого бизнеса смогут получить прямые выплаты от государства из расчета 12130 рублей на каждого сотрудника. Речь идет о компаниях, работающих в отраслях, признанных наиболее пострадавшими от коронавируса. Это общепит, сфера услуг, развлечений и гостеприимства, кинотеатры, а также магазины непродовольственной розницы.

Полученные деньги можно будет использовать как на выплату зарплат, так и на другие нужды компании, в том числе оплату ЖКХ. Правда, чтобы получить грант, компания должна взять на себя обязательство: сохранить в штате не менее 90 процентов сотрудников. Таким образом правительство хочет сдержать рост безработицы в стране. Первые выплаты начнутся с 18 мая.

Ранее правительство и Центробанк запустили программу выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на выплату зарплат. Размер кредита определяется исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

До первого октября компании могут взять кредит на срок до года: первые шесть месяцев ставка будет нулевой, а затем вырастет до четырех процентов.

На деле выяснилось, что банки отказываются выдавать предпринимателям льготные кредиты, не желая терять прибыль. Тогда Владимир Путин объявил о гарантиях Внешэкономбанка на эти кредиты в объеме 75 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU