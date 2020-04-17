Аксенов назвал "сложным, но необходимым" решение перенести парад Победы

17 Апр 2020 2020-04-17T09:25:27+03:00

Аксенов: ПарадПобеды будет после победы над коронавирусом. Фото: пресс-служба главы РК

На чаше весов – жизнь и здоровье людей

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал сложным, но необходимым решение президента РФ Владимира Путина перенести парад Победы. Об этом глава региона написал на своей официальной странице в социальной сети.

- Сложное, но необходимое, ожидаемое и справедливое решение, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, - считает Аксенов. - На чаше весов – жизнь и здоровье людей, в том числе, ветеранов.

По словам главы Крыма, день Победы – в наших сердцах, это наша святыня, ее суть и смысл вне времени. Парад Победы, Бессмертный полк, все важнейшие, знаковые и торжественные мероприятия пройдут после общей победы над коронавирусной угрозой и на самом высоком уровне.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности 16 апреля сообщил, что Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за распространения коронавируса. По словам главы государства, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие «Бессмертного полка», пройдут позже в 2020-м, который объявлен в России Годом памяти и славы.

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ИСТОЧНИК KP.RU