Аксенов назвал "сложным, но необходимым" решение перенести парад Победы
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал сложным, но необходимым решение президента РФ Владимира Путина перенести парад Победы. Об этом глава региона написал на своей официальной странице в социальной сети.
- Сложное, но необходимое, ожидаемое и справедливое решение, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, - считает Аксенов. - На чаше весов – жизнь и здоровье людей, в том числе, ветеранов.
По словам главы Крыма, день Победы – в наших сердцах, это наша святыня, ее суть и смысл вне времени. Парад Победы, Бессмертный полк, все важнейшие, знаковые и торжественные мероприятия пройдут после общей победы над коронавирусной угрозой и на самом высоком уровне.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности 16 апреля сообщил, что Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за распространения коронавируса. По словам главы государства, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие «Бессмертного полка», пройдут позже в 2020-м, который объявлен в России Годом памяти и славы.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Политика в Крыму»