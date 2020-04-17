В самоизоляции жители Крыма стали больше пить

17 Апр 2020 2020-04-17T10:41:28+03:00

С помощью алкоголя крымчане убивают время. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Находясь в самоизоляции, жители Крыма проводят свободное время за бутылкой спиртного. Потребления алкоголя в республике возросло.

- Из пустого в порожнее переливается: не вирусная инфекция, так криминальная ситуация, не ДТП, так еще что-нибудь, - прокомментировала ситуацию заместитель директора по скорой медицинской помощи, врач выездной бригады Татьяна Буглак.

В эфире телеканала «Крым 24» врач отметила, что люди помногу закупают спиртное, чтобы «убить» свое время.

Напомним, что ранее крымские социологи заявили: уровень социальной напряженности в регионе из-за пандемии коронавируса составляет всего 8-9%, что достаточно неплохо.

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ИСТОЧНИК KP.RU