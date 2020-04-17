2020-04-17T12:53:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Прибывшие в Крым не могут сообщить о себе на «горячие линии»

Минздрав не справляется с потоком звонков
Анна КИРИЕНКО
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В колл-центре Минздрава не хватает людейВ колл-центре Минздрава не хватает людейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Прибывшие в Крым граждане не могу выполнить указание главы региона и сообщить о своем местонахождении на «горячие линии» республиканского Минздрава. За день ведомство принимает свыше 300 звонков.

- Проверяли и наши службы, и службы центра оперативного реагирования, телефоны «горячих линий» Минздрава РК и они действительно постоянно заняты, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Мы готовы расширить телефонные линии, людей не хватает. И если гражданин хочет заявить о том, что он прибыл из других регионов страны, к сожалению, дозвониться практически невозможно.

Напомним, указом главы Крыма прибывающие на территорию республики граждане обязаны сообщить о себе по телефонам «горячей линии» Минздрава: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12, и обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на 14 дней, либо и перейти под медицинское наблюдение в условиях обсерватора.

За сокрытие информации о своем местонахождении им грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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