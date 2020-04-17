Прибывшие в Крым не могут сообщить о себе на «горячие линии»

17 Апр 2020 2020-04-17T12:53:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Прибывшие в Крым граждане не могу выполнить указание главы региона и сообщить о своем местонахождении на «горячие линии» республиканского Минздрава. За день ведомство принимает свыше 300 звонков.

- Проверяли и наши службы, и службы центра оперативного реагирования, телефоны «горячих линий» Минздрава РК и они действительно постоянно заняты, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Мы готовы расширить телефонные линии, людей не хватает. И если гражданин хочет заявить о том, что он прибыл из других регионов страны, к сожалению, дозвониться практически невозможно.

Напомним, указом главы Крыма прибывающие на территорию республики граждане обязаны сообщить о себе по телефонам «горячей линии» Минздрава: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12, и обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на 14 дней, либо и перейти под медицинское наблюдение в условиях обсерватора.

За сокрытие информации о своем местонахождении им грозит штраф.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU