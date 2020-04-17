2020-04-17T17:09:08+03:00
Общество

«Такого еще не было»: У берегов Ялты сняли на видео «нашествие» кефали

Косяки рыб уже несколько дней плавают в районе Ялтинского морпорта
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Александр КостинФото: Александр Костин
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Несколько дней у берегов Ялты местные жители наблюдают большую стаю рыб - это кефаль черноморская.

- Пока рыбаки находятся на самоизоляции, рыбки огромными стаями курсируют по акватории Ялтинского морского порта. Такого количества рыбы у берегов Ялты никогда в жизни не было! – делятся очевидцы, которые выложили видео «нашествия в соцсети».

Некоторые местные жители полагают, что причиной такого поведения рыб мог стать коронавирус, который «разогнал» всех по домам. Другие же шутили, что рыба «пришла погреться».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Кефаль прибило к берегам Ялты апрель 2020.Видео: "Подслушано Ялта"/"Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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