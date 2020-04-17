«Такого еще не было»: У берегов Ялты сняли на видео «нашествие» кефали

17 Апр 2020 2020-04-17T17:09:08+03:00

Косяки рыб уже несколько дней плавают в районе Ялтинского морпорта

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Несколько дней у берегов Ялты местные жители наблюдают большую стаю рыб - это кефаль черноморская.

- Пока рыбаки находятся на самоизоляции, рыбки огромными стаями курсируют по акватории Ялтинского морского порта. Такого количества рыбы у берегов Ялты никогда в жизни не было! – делятся очевидцы, которые выложили видео «нашествия в соцсети».

Некоторые местные жители полагают, что причиной такого поведения рыб мог стать коронавирус, который «разогнал» всех по домам. Другие же шутили, что рыба «пришла погреться».

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Кефаль прибило к берегам Ялты апрель 2020.Видео: "Подслушано Ялта"/"Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU