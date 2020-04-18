Подробности о новых случаях Covid-19 в Ялте: Заболевшая семья волонтеров развозила продукты

18 Апр 2020 2020-04-18T11:25:03+03:00

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В Ялте Covid-19 инфицирована семья волонтеров, которая занимались доставкой продуктов питания и лекарств малоимущим и пожилым гражданам. В зоне риска 8 добровольцев и 12 подопечных.

С 20 марта по месту работы обоих супругов объявлены каникулы, но пара активно занималась волонтерской деятельностью.

- Установлены 8 человек из близких контактов, с которыми они занимались волонтерской деятельностью, - уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Они регистрировались на сайте администрации, развозили лекарства и продукты тем, кто нуждался в помощи.

Волонтеры пользовались масками и перчатками, в квартиры не заходили, оставляя посылку у дверей жилища. Тем не менее, под медицинское наблюдение помещены 12 человек.

Как подчеркнула Пеньковская, в Ялте это первый случай за весь период повышенной готовности к ЧС с середины февраля, когда источник инфицирования не установлен.

Семейная чета обратилась к медикам 12 апреля. От госпитализации в Ялтинскую инфекционную больницу супруги отказались, но уже 16 апреля их поместили в бокс в связи с полученным подтверждением на Covid-19.

Также в инфекционное отделение поместили двух несовершеннолетних детей заболевших, у которых есть признаки ОРВИ.

По состоянию на 18 апреля в Республике Крым зарегистрировано 43 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU