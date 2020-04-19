Правительство России расширило список пострадавших от коронавируса предприятий

19 Апр 2020 2020-04-19T17:13:19+03:00

Теперь на финансовую помощь от государства получат магазины одежды, автосалоны и зоопарки

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Правительство России расширило перечень предприятий, которые сильнее всего пострадали от эпидемии коронавируса. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В частности, согласно постановлению, серьезные убытки также понесли магазины автозапчастей, автосалоны, магазины одежды и обуви, музеи и зоопарки.

До этого федеральные власти признали пострадавшими от пандемии авиакомпании, объекты спорта, досуга и развлечений, туризма, общественного питания, салоны красоты, химчистки, прачечные и так далее.

Как сообщал сайт kp.ru. Президент России Владимир Путин пообещал финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, по которому коронавирус ударил сильнее всего. Такие предприятия получат субсидии в размере 12 130 рублей на одного сотрудника — это минимальный размер оплаты труда в России. Условие одно: работодатели должны сохранить штат сотрудников фирмы минимум на 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU