2020-04-19T17:13:19+03:00
Общество

Правительство России расширило список пострадавших от коронавируса предприятий

Теперь на финансовую помощь от государства получат магазины одежды, автосалоны и зоопарки
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Михаил Мишустин.Михаил Мишустин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Правительство России расширило перечень предприятий, которые сильнее всего пострадали от эпидемии коронавируса. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В частности, согласно постановлению, серьезные убытки также понесли магазины автозапчастей, автосалоны, магазины одежды и обуви, музеи и зоопарки.

До этого федеральные власти признали пострадавшими от пандемии авиакомпании, объекты спорта, досуга и развлечений, туризма, общественного питания, салоны красоты, химчистки, прачечные и так далее.

Как сообщал сайт kp.ru. Президент России Владимир Путин пообещал финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, по которому коронавирус ударил сильнее всего. Такие предприятия получат субсидии в размере 12 130 рублей на одного сотрудника — это минимальный размер оплаты труда в России. Условие одно: работодатели должны сохранить штат сотрудников фирмы минимум на 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские депутаты призвали раздать деньги всем гражданам страны
Советы психолога: Как поддержать пожилых людей во время карантина
Правительство России расширило список пострадавших от коронавируса предприятий
Священник: Службы в храмах не могут отменяться даже в пандемию
Ветер и сильный дождь: На Крым надвигается непогода
В Крым прибыл Благодатный огонь
В Крыму за сутки оштрафовали почти 200 человек за нарушение самоизоляции
Хроники Covid-19: В Крыму под наблюдением врачей 1800 человек
В Крыму впервые отменили штраф за нарушение карантина
Погода в Крыму на 19 апреля: сухо и тепло до +22
Пасха в Крыму 2020: В храме Александра Невского пусто, в Свято-Троицком монастыре аншлаг
В Бахчисарае и Белогорске игнорируют режим повышенной готовности к ЧС
На Пасху оперативный штаб Крыма по коронавирусу будет отдыхать
Перебои с водой ждут район Маршала Жукова и село Пионерское
С больницы Армянска готовятся снять режим обсерватора