Пассажиропоток в Крым упал до показателей прошлой недели

20 Апр 2020 2020-04-20T12:16:08+03:00

На полуостров ежедневно въезжает 1500 человек

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В Крым ежедневно въезжает 1500 человек. Этот показатель снизился до уровня прошлой недели, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, пассажиропоток через мост, железную дорогу и авиасообщение упал по сравнению с субботой.

- Мы вернулись к тем цифрам, которые у нас изначально были в течение прошлой недели - порядка 1400-1500 в сутки приезжающих на полуостров, - уточнила Пеньковская.

Напомним, что 18 апреля глава Роспотребнадзора сообщила об увеличении на 40% числа приезжающих в Крым из других регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU