2020-04-20T12:16:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Пассажиропоток в Крым упал до показателей прошлой недели

На полуостров ежедневно въезжает 1500 человек
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Инфоцентр «Крымский мост»Фото: Инфоцентр «Крымский мост»
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В Крым ежедневно въезжает 1500 человек. Этот показатель снизился до уровня прошлой недели, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, пассажиропоток через мост, железную дорогу и авиасообщение упал по сравнению с субботой.

- Мы вернулись к тем цифрам, которые у нас изначально были в течение прошлой недели - порядка 1400-1500 в сутки приезжающих на полуостров, - уточнила Пеньковская.

Напомним, что 18 апреля глава Роспотребнадзора сообщила об увеличении на 40% числа приезжающих в Крым из других регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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