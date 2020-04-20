Пассажиропоток в Крым упал до показателей прошлой недели
В Крым ежедневно въезжает 1500 человек. Этот показатель снизился до уровня прошлой недели, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
По ее словам, пассажиропоток через мост, железную дорогу и авиасообщение упал по сравнению с субботой.
- Мы вернулись к тем цифрам, которые у нас изначально были в течение прошлой недели - порядка 1400-1500 в сутки приезжающих на полуостров, - уточнила Пеньковская.
Напомним, что 18 апреля глава Роспотребнадзора сообщила об увеличении на 40% числа приезжающих в Крым из других регионов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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