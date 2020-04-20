В Ялте накрыли два подпольных борделя

20 Апр 2020 2020-04-20T13:48:42+03:00

Заведено уголовное дело, двух хозяек пока что посадили под домашний арест

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В Ялте накрыли сеть подпольных публичных домов, которые были замаскированы под массажные салоны.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, нелегальный бизнес наладили 40-летняя и 44-летняя ялтинки. В 2019 году они арендовали два помещения, в которых девушки делали так называемый массаж, а также оказывали клиентам и другие услуги.

- Организаторы подпольного бизнеса с целью увеличения прибыли и привлечения новых клиентов распространили рекламу с указанием номера телефона, при этом в ходе размещения объявлений деятельность интим-салонов камуфлировалась с соблюдением мер конспирации, - сообщили в МВД.

Предприимчивые ялтинки контролировали свой «бизнес» каждый день – они самостоятельно распределяли клиентов, устанавливали прайс-лист и собирали выручку, а затем платили зарплату работницам.

Сотрудники полиции провели обыск внутри заведений и изъяли больше десятка мобильных телефонов, которые использовали для приема заказов.

Против организаторов нелегального бизнеса возбуждено уголовное дело за организацию занятий проституцией и содержание притонов для интим-услуг. Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU