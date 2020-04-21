Спустя 5 месяцев в Симферополе открыли мост на улице Гагарина
Подрядчик ремонта моста на симферопольской улице Гагарина закончил работы. С вечера 20 апреля мост открыт для движения.
Подрядчику еще предстоит благоустроить территорию вокруг моста, обустроить пешеходные зоны, расчистить русло реки, а также установить чугунные барьерные ограждения.
Мост на Гагарина, напомним, перекрыли на ремонт 30 ноября. Предполагалось, что реконструкцию закончат к 15 декабря. Затем ее перенесли на март этого года. Позже глава администрации Симферополя обещала открыть мост 20 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU