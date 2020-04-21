Спустя 5 месяцев в Симферополе открыли мост на улице Гагарина

21 Апр 2020 2020-04-21T10:26:56+03:00

На ремонт мост закрыли в ноябре 2019 года. Фото: СОЦСЕТИ.

Закончить реконструкцию собиралась еще в декабря 2019 года

Изменить размер текста: A A

Подрядчик ремонта моста на симферопольской улице Гагарина закончил работы. С вечера 20 апреля мост открыт для движения.

Подрядчику еще предстоит благоустроить территорию вокруг моста, обустроить пешеходные зоны, расчистить русло реки, а также установить чугунные барьерные ограждения.

Мост на Гагарина, напомним, перекрыли на ремонт 30 ноября. Предполагалось, что реконструкцию закончат к 15 декабря. Затем ее перенесли на март этого года. Позже глава администрации Симферополя обещала открыть мост 20 апреля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU