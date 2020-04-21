2020-04-21T10:26:56+03:00
Общество

Спустя 5 месяцев в Симферополе открыли мост на улице Гагарина

Закончить реконструкцию собиралась еще в декабря 2019 года
Никита ПОЛЬКО
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На ремонт мост закрыли в ноябре 2019 года. Фото: СОЦСЕТИ.На ремонт мост закрыли в ноябре 2019 года. Фото: СОЦСЕТИ.
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Подрядчик ремонта моста на симферопольской улице Гагарина закончил работы. С вечера 20 апреля мост открыт для движения.

Подрядчику еще предстоит благоустроить территорию вокруг моста, обустроить пешеходные зоны, расчистить русло реки, а также установить чугунные барьерные ограждения.

Мост на Гагарина, напомним, перекрыли на ремонт 30 ноября. Предполагалось, что реконструкцию закончат к 15 декабря. Затем ее перенесли на март этого года. Позже глава администрации Симферополя обещала открыть мост 20 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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