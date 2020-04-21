2020-04-21T10:48:52+03:00
Общество

18 крымских туристов, застрявших в Таиланде, эвакуируют и доставят в обсерватор

Путешественникам придется провести 14 дней под медицинским наблюдением
Анастасия ЖУКОВА
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Отдыхающие еще 14 дней проведут в ЕвпаторииОтдыхающие еще 14 дней проведут в ЕвпаторииФото: Анастасия ЖУКОВА
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Вечером 21 апреля в Россию прибывает самолет, на котором летят из Таиланда 18 туристов из Крыма. Путешественникам пришлось провести в чужой стране больше времени, чем планировалось, из-за отмены рейсов и перекрытия границ.

Наконец, удалось организовать эвакуацию россиян. Борт приземляется в Ростове в 21.50.

- Всего вылетело 18 человек [крымчан], - рассказала вице-премьер РК Елена Романовская. - К сожалению, один не успел доехать до аэропорта из-за изменения времени вылета, и несколько человек отказались, остались там. Всего летит 18 человек, в том числе - четверо севастопольцев.

Власти Ростовской области предоставили автобус, который доставит жителей полуострова в евпаторийский обсерватор, где они проведут 14 дней. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что в дороге путешественников покормят, обеспечат питьевой водой. Для водителя в Крыму предусмотрена возможность отдохнуть и поспать, прежде чем отправляться в обратную дорогу.

Автобус с туристами будет сопровождать полиция.

- Мы уже все согласовали с ГАИ, экипаж ждет, - отметил замначальника МВД по РК Александр Смаглин. - Роспотребнадзору предоставили всю информацию, чтоб они заранее смогли выписать постановления, не создавать там задержку.

Кроме того, ожидают эвакуации еще 30 крымских туристов, застрявших в Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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