Администрация Ялты просит разрешения открыть магазины и парикмахерские

21 Апр 2020 2020-04-21T12:02:51+03:00

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Администрация Ялты обратилась к главе Крыма с просьбой возобновить работу магазинов и парикмахерских. Большая часть населения региона работает в сфере бытового обслуживания, торговли и туризма.

По словам главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, свою просьбу городское руководство направило еще в пятницу 17 апреля.

- Сейчас это крайне необходимо не только для бизнеса, но и для жителей, - цитирует Имгрунта пресс-служба горадминистрации. - Хотелось бы в очередной раз напомнить, что окончательное снятие ограничительных мер напрямую зависит от эпидемиологической обстановки и в большей степени - от поведения и сознательности граждан.

Имгрунт добавил, что представители малого и среднего бизнеса являются основой налоговых поступлений города, от них зависит экономика региона и сохранение рабочих мест. При этом именно они пострадали больше всего от режима повышенной готовности к ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU