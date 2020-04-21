2020-04-21T12:02:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Администрация Ялты просит разрешения открыть магазины и парикмахерские

Сфера услуг и туризма - основа экономики города
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Ялта просит открыть магазины и парикмахерские. Фото: пресс-служба горадминистрацииЯлта просит открыть магазины и парикмахерские. Фото: пресс-служба горадминистрации
Изменить размер текста:

Администрация Ялты обратилась к главе Крыма с просьбой возобновить работу магазинов и парикмахерских. Большая часть населения региона работает в сфере бытового обслуживания, торговли и туризма.

По словам главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, свою просьбу городское руководство направило еще в пятницу 17 апреля.

- Сейчас это крайне необходимо не только для бизнеса, но и для жителей, - цитирует Имгрунта пресс-служба горадминистрации. - Хотелось бы в очередной раз напомнить, что окончательное снятие ограничительных мер напрямую зависит от эпидемиологической обстановки и в большей степени - от поведения и сознательности граждан.

Имгрунт добавил, что представители малого и среднего бизнеса являются основой налоговых поступлений города, от них зависит экономика региона и сохранение рабочих мест. При этом именно они пострадали больше всего от режима повышенной готовности к ЧС.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «экономика»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алуште пьяный водитель не смог сбежать от полиции, заехав в тупик
В Крыму не будут сдвигать сроки ФЦП из-за коронавируса
Маршрутки Симферополя начали ходить через мост на ул Гагарина
Троллейбусы вернутся на привычные маршруты в Симферополе
Отопительный сезон в Симферополе закончится 22 апреля
Администрация Ялты просит разрешения открыть магазины и парикмахерские
В Крыму уже 23 человека излечились от коронавируса
Зоозащитники бьют тревогу: В Судаке ловят кильку, а гибнут дельфины
В Крыму начали массово проверять всех приехавших туристов
В Ялте поймали торговца липовыми справками с места работы
Шел на шашлыки и получил штраф: В Крыму составили протокол на подростка
18 крымских туристов, застрявших в Таиланде, эвакуируют и доставят в обсерватор
Пострадавшим от covid-19 предприятиям вдвое снизят налоги
Спустя 5 месяцев в Симферополе открыли мост на улице Гагарина