2020-04-21T12:50:04+03:00
Общество

Отопительный сезон в Симферополе закончится 22 апреля

В социально значимые объекты города продолжат подавать тепло
Никита ПОЛЬКО
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В прошлом году отопление выключили примерно в эти же дни.В прошлом году отопление выключили примерно в эти же дни.Фото: Александр ГЛУЗ
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Как и сообщала КП-Крым, уже в среду, 22 апреля, в жилом фонде Симферополя будет отключено центральное отопление.

Анатолий Русин, замглавы администрации столицы Крыма сообщил, что отопительный сезон в Симферополе закончится в 08.00 22 апреля.

При этом в школах, детских садах и учреждениях здравоохранения отопление отключат на день позже - 23 апреля в 08.00.

Напомним, что в начале месяца правительство республики обещало, что отопительный сезон 2020 года не будет завершен до окончания режима всеобщей самоизоляции - 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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