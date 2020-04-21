Отопительный сезон в Симферополе закончится 22 апреля

21 Апр 2020 2020-04-21T12:50:04+03:00

В прошлом году отопление выключили примерно в эти же дни. Фото: Александр ГЛУЗ

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Как и сообщала КП-Крым, уже в среду, 22 апреля, в жилом фонде Симферополя будет отключено центральное отопление.

Анатолий Русин, замглавы администрации столицы Крыма сообщил, что отопительный сезон в Симферополе закончится в 08.00 22 апреля.

При этом в школах, детских садах и учреждениях здравоохранения отопление отключат на день позже - 23 апреля в 08.00.

Напомним, что в начале месяца правительство республики обещало, что отопительный сезон 2020 года не будет завершен до окончания режима всеобщей самоизоляции - 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU