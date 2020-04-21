В Крыму не будут сдвигать сроки ФЦП из-за коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T13:42:34+03:00

Грандиозные стройки идут благодаря ФЦП по всему Крыму Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

В Крыму не будут сдвигать сроки реализации проектов Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя из-за коронавируса.

- Сроки не сдвигаются, кроме тех программ, которые по объективным причинам внесены в перечень отраслей, которые, соответственно, не работают в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом, - отметил глава РК Сергей Аксенов на заседании Совета министров Крыма.

При этом Аксенов призвал всех управленцев, курирующих нацпроекты и ФЦП, прогнозировать возможные риски и вероятные срывы сроков из-за объективных причин, связанных с пандемией.

- Если понятно, что по объективным причинам в сроки не укладываетесь, сообщайте об этом заранее, поможем, - заверил глава республики.

Напомним, в Крыму убрали из ФЦП строительство очистных сооружений в поселке Курортное.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU