2020-04-21T13:42:34+03:00
Экономика

В Крыму не будут сдвигать сроки ФЦП из-за коронавируса

За редкими исключениями
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Грандиозные стройки идут благодаря ФЦП по всему КрымуГрандиозные стройки идут благодаря ФЦП по всему КрымуФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму не будут сдвигать сроки реализации проектов Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя из-за коронавируса.

- Сроки не сдвигаются, кроме тех программ, которые по объективным причинам внесены в перечень отраслей, которые, соответственно, не работают в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом, - отметил глава РК Сергей Аксенов на заседании Совета министров Крыма.

При этом Аксенов призвал всех управленцев, курирующих нацпроекты и ФЦП, прогнозировать возможные риски и вероятные срывы сроков из-за объективных причин, связанных с пандемией.

- Если понятно, что по объективным причинам в сроки не укладываетесь, сообщайте об этом заранее, поможем, - заверил глава республики.

Напомним, в Крыму убрали из ФЦП строительство очистных сооружений в поселке Курортное.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алуште пьяный водитель не смог сбежать от полиции, заехав в тупик
В Крыму не будут сдвигать сроки ФЦП из-за коронавируса
Маршрутки Симферополя начали ходить через мост на ул Гагарина
Троллейбусы вернутся на привычные маршруты в Симферополе
Отопительный сезон в Симферополе закончится 22 апреля
Администрация Ялты просит разрешения открыть магазины и парикмахерские
В Крыму уже 23 человека излечились от коронавируса
Зоозащитники бьют тревогу: В Судаке ловят кильку, а гибнут дельфины
В Крыму начали массово проверять всех приехавших туристов
В Ялте поймали торговца липовыми справками с места работы
Шел на шашлыки и получил штраф: В Крыму составили протокол на подростка
18 крымских туристов, застрявших в Таиланде, эвакуируют и доставят в обсерватор
Пострадавшим от covid-19 предприятиям вдвое снизят налоги
Спустя 5 месяцев в Симферополе открыли мост на улице Гагарина