Из-за перекрытия границ крымчане застряли в Индии и Америке

21 Апр 2020 2020-04-21T16:32:20+03:00

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Из-за ограничительных мер по коронавирусу 30 крымчан застряли в Индии. Крымские власти поддерживают с ними связь.

- 30 человек крымчан застряли в Индии, соответственно с ними поддерживают связь, - передает слова главы Крыма Сергея Аксенова ForPost.

Кроме того, некоторые крымчане застряли в Америке. Учитывая, что в сложный период распространения пандемии некоторые турфирмы продолжали продавать путевки, вице-премьер РК Елена Романовская предложила штрафовать такие организации.

- Было предложение штрафовать турфирмы, которые направляли людей по туристическим путевкам. Но я сомневаюсь, что кого-то отправляли сегодня в Америку по туру. Будем разбираться детально, - отметила Романовская.

Сергей Аксенов предположил, что в нынешней ситуации возвращаются в Крым не только туристы, но и те, кто жили и работали за границей.

Напомним, 21 апреля стало известно, что 18 крымских туристов из Таиланда вылетело в Россию, еще один крымчанин не успел доехать до аэропорта, а несколько человек приняли решение переждать карантин в теплой стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU