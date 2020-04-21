Мать троих детей связывала и избивала старшего сына кочергой

21 Апр 2020 2020-04-21T17:31:21+03:00

Про издевательства над ребенком полиция узнала в феврале. Фото: Анастасия ЖУКОВА

За такое воспитание женщине грозит 7 лет тюрьмы

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В Ленинском районе Крыма 41-летняя женщина постоянно издевалась над своим старшим сыном. Мальчика 14 лет родная мать связывала веревкой и била кочергой. Так она воспитывала ребенка.

Когда про эти издевательства узнала полиция, троих мальчишек у женщины отобрали и передали в социальные службы. Против горе-матери возбудили уголовное дело и началось следствие.

Пока оно шло, сами следователи взяли шефство над детьми: купили им обувь, одежду, книги и канцелярские принадлежности.

Теперь крымчанку обвиняют в истязании несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Также ей инкриминируют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По данным следствия, женщина постоянно истязала своего старшего сына 2006 года рождения: унижала, оскорбляла, заставляла выполнять тяжелую физическую работу. Под предлогом воспитательных мер связывала мальчика, избивала кочергой и деревянным брусом.

Теперь женщине же грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU