2020-04-21T17:37:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти: Волонтеры из Ялты не могли заразиться коронавирусом от пенсионеров

Инфицирование произошло от знакомого, который приехал из неблагополучного по другого региона страны
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба администрации ЯлтыФото: пресс-служба администрации Ялты
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Семейная пара ялтинских волонтеров заразилась коронавирусом не из-за благотворительной деятельности. Такое заявление сделал глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

По его словам, семья доставляла продукты питания и лекарства тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, однако инфицирование вирусом произошло от знакомого, который приехал из неблагополучного по коронавирусу региона страны.

Глава администрации города также сообщил, что волонтеры лежат в инфекционном отделении больницы, а 34 человека из их близких контактов находятся под наблюдением медиков на домашней изоляции.

- Я благодарен волонтерам за их гражданскую позицию, за те добрые дела, которым они посвящают все свое свободное время, - подчеркнул Имгрунт.

Также глава города отметил, что волонтерский штаб перенесли из здания администрации города, а состав благотворителей полностью обновили. Проводится регулярный мониторинг их здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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