Власти: Волонтеры из Ялты не могли заразиться коронавирусом от пенсионеров
Семейная пара ялтинских волонтеров заразилась коронавирусом не из-за благотворительной деятельности. Такое заявление сделал глава администрации Ялты Иван Имгрунт.
По его словам, семья доставляла продукты питания и лекарства тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, однако инфицирование вирусом произошло от знакомого, который приехал из неблагополучного по коронавирусу региона страны.
Глава администрации города также сообщил, что волонтеры лежат в инфекционном отделении больницы, а 34 человека из их близких контактов находятся под наблюдением медиков на домашней изоляции.
- Я благодарен волонтерам за их гражданскую позицию, за те добрые дела, которым они посвящают все свое свободное время, - подчеркнул Имгрунт.
Также глава города отметил, что волонтерский штаб перенесли из здания администрации города, а состав благотворителей полностью обновили. Проводится регулярный мониторинг их здоровья.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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