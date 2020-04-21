2020-04-21T18:39:01+03:00
Туризм

Президент обещал поддержать внутренний туризм

Путин общался с губернаторами в формате видеосвязи
Анна КИРИЕНКО
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Президент РФ Путин провел совещание с губернатором Приморского края Кожемяко. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент РФ Путин провел совещание с губернатором Приморского края Кожемяко. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать поддержку развитию внутреннего туризма. С такой просьбой к нему обратился глава Приморья Олег Кожемяко во время рабочей связи в формате видеосвязи, пишет kp.ru.

- Народ не поедет за рубеж, он будет здесь, у нас отдыхать, - отметил губернатор и попросил дополнительное финансирование.

- И правильно, - согласился Путин. - У нас предусмотрена была поддержка по этому направлению, обсудим это.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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