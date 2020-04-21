Президент обещал поддержать внутренний туризм

21 Апр 2020 2020-04-21T18:39:01+03:00

Путин общался с губернаторами в формате видеосвязи

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать поддержку развитию внутреннего туризма. С такой просьбой к нему обратился глава Приморья Олег Кожемяко во время рабочей связи в формате видеосвязи, пишет kp.ru.

- Народ не поедет за рубеж, он будет здесь, у нас отдыхать, - отметил губернатор и попросил дополнительное финансирование.

- И правильно, - согласился Путин. - У нас предусмотрена была поддержка по этому направлению, обсудим это.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU