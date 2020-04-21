Президент обещал поддержать внутренний туризм
Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать поддержку развитию внутреннего туризма. С такой просьбой к нему обратился глава Приморья Олег Кожемяко во время рабочей связи в формате видеосвязи, пишет kp.ru.
- Народ не поедет за рубеж, он будет здесь, у нас отдыхать, - отметил губернатор и попросил дополнительное финансирование.
- И правильно, - согласился Путин. - У нас предусмотрена была поддержка по этому направлению, обсудим это.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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