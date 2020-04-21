2020-04-21T18:51:14+03:00
Общество

Что будет с российской туристической отраслью из-за пандемии и кризиса

Многие туроператоры снижают стоимость путевок на внутренние направления
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
В туриндустрии рассказали, как планировать летний отпуск Фото: Юлия ПЫХАЛОВАВ туриндустрии рассказали, как планировать летний отпуск Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о перспективах внутреннего туризма и возможности вернуть деньги за отменные туры.

- На июнь, июль, август и начало осени бронирования идут, если мы говорим о внутреннем туризме. Поэтому именно внутренний туризм первым начнет восстанавливаться. О выездном пока что говорить сложнее, - рассказал Барзыкин.

Многие люди хотят путешествовать и отправиться на отдых грядущим летом, однако из-за тяжелой экономической ситуации и ограничительных мероприятий большая доля россиян лишилась дополнительных средств и может отказаться от отдыха в этом году. Юрий Барзыкин подтвердил, что платежеспособный спрос в России значительно снизился из-за пандемии.

- Спрос и в лучше времена был около 30%, хотели поехать отдыхать около 70%. Сейчас люди оставшиеся средства тратят на то, чтобы жить, питаться и лечиться. Именно поэтому цены и не повысились по сравнению с прошлым сезоном, и даже снизились на 10-15%. Спрос будет, конечно же, ниже, но, учитывая то, что выезд будет ограничен все-таки в этот период, на основных направлениях спрос будет достаточно высокий, - заметил эксперт.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первомайские демонстрации в России пройдут в дистанционном режиме
Торговать бензином в России стало невыгодно, но цены не изменятся
Что будет с российской туристической отраслью из-за пандемии и кризиса
Производители продуктов питания настаивают на запрете промоакций в торговых сетях
Президент обещал поддержать внутренний туризм
Эксперт рассказал, когда в России могут запустить вакцину от коронавируса
Корабль Черноморского флота идет в Средиземном море
Василиса Володина спрогнозирвала ухудшение ситуации по коронавирусу летом
Трое парней пропали в Симферопольском районе
Власти: Волонтеры из Ялты не могли заразиться коронавирусом от пенсионеров
Мать троих детей связывала и избивала старшего сына кочергой
В Симферополе снесли 30 незаконных ларьков
Из-за перекрытия границ крымчане застряли в Индии и Америке
Какие предприятия Крыма признаны системообразующими
В Алуште пьяный водитель не смог сбежать от полиции, заехав в тупик
В Крыму не будут сдвигать сроки ФЦП из-за коронавируса
Маршрутки Симферополя начали ходить через мост на ул Гагарина
Троллейбусы вернутся на привычные маршруты в Симферополе
Отопительный сезон в Симферополе закончится 22 апреля
Администрация Ялты просит разрешения открыть магазины и парикмахерские
В Крыму уже 23 человека излечились от коронавируса
Зоозащитники бьют тревогу: В Судаке ловят кильку, а гибнут дельфины
В Крыму начали массово проверять всех приехавших туристов
В Ялте поймали торговца липовыми справками с места работы
Шел на шашлыки и получил штраф: В Крыму составили протокол на подростка
18 крымских туристов, застрявших в Таиланде, эвакуируют и доставят в обсерватор
Пострадавшим от covid-19 предприятиям вдвое снизят налоги
Спустя 5 месяцев в Симферополе открыли мост на улице Гагарина