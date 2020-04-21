Что будет с российской туристической отраслью из-за пандемии и кризиса

21 Апр 2020 2020-04-21T18:51:14+03:00

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о перспективах внутреннего туризма и возможности вернуть деньги за отменные туры.

- На июнь, июль, август и начало осени бронирования идут, если мы говорим о внутреннем туризме. Поэтому именно внутренний туризм первым начнет восстанавливаться. О выездном пока что говорить сложнее, - рассказал Барзыкин.

Многие люди хотят путешествовать и отправиться на отдых грядущим летом, однако из-за тяжелой экономической ситуации и ограничительных мероприятий большая доля россиян лишилась дополнительных средств и может отказаться от отдыха в этом году. Юрий Барзыкин подтвердил, что платежеспособный спрос в России значительно снизился из-за пандемии.

- Спрос и в лучше времена был около 30%, хотели поехать отдыхать около 70%. Сейчас люди оставшиеся средства тратят на то, чтобы жить, питаться и лечиться. Именно поэтому цены и не повысились по сравнению с прошлым сезоном, и даже снизились на 10-15%. Спрос будет, конечно же, ниже, но, учитывая то, что выезд будет ограничен все-таки в этот период, на основных направлениях спрос будет достаточно высокий, - заметил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU