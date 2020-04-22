Почти 30 медиков Симферополя на две недели уйдут в обсерватор из-за больного covid-19
Сотрудники отделения пульмонологии Симферопольской клинической больницы (бывшая Железнодорожная) проведут две недели в обсерваторе из-за выявленного больного covid-19. Защитные средства медиков поставили их здоровье под угрозу.
- К сожалению, 27 человек выбиты из списка тех, кто уже работает с пневмониями, - отметила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Главврачи несут персональную ответственность как за действия медицинских работников в работе с инфекционными болезнями, так и за качество средств защиты.
Пульмонологическое отделение на два дня останавливает работу для проведения дезинфекции. После его укомплектуют за счет кадрового резерва.
Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1312 человек с подозрением covid-19. Из них в стационаре 75 человек и 1191 на домашней самоизоляции.
Всего за сезон с признаками ОРВИ к медикам обратились 26 189 человек.
Напомним, за сутки количество больных коронавирусной инфекцией увеличилосьна 5 человек до 51 случая. Один из нововыявленных уже находился в больнице с диагнозом пневмония.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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